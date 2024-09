Cristiano Ronaldo, sa femme balance tout sur sa fin de carrière

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Légende du football, Cristiano Ronaldo court toujours malgré ses 39 ans. Désormais en Arabie Saoudite, l’attaquant portugais ne pense pas encore à la retraite. Sa femme, Georgina Rodriguez, s’est exprimée sur le futur de son compagnon au plus haut niveau.

Cristiano Ronaldo est un grand nom du football, et c’est peu de le dire. La star portugaise, qui est toujours présente en sélection, a gagné cinq fois le Ballon d’Or dans sa carrière et a remporté de nombreux titres, notamment la Ligue des Champions avec deux clubs différents, Manchester United et le Real Madrid. Après neuf ans passés chez les Merengue et un retour chez les Red Devils qui ne s’est pas passé comme prévu, CR7 a tenté l’aventure à Al-Nassr en Arabie Saoudite, où il a récemment dépassé la barre des 900 buts inscrits depuis le début de sa carrière. L’occasion pour lui d’évoquer une éventuelle retraite internationale à court-terme : «Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c’est un rêve. C’est pourquoi, lorsque je quitterai l’équipe nationale, je ne laisserai personne savoir à l’avance. Ce sera une décision très spontanée de ma part mais qui demande aussi beaucoup de réflexion», a-t-il affirmé en interview pour NOW.

La femme de CR7 évoque la retraite de son mari

Cristiano Ronaldo a l'entrainement aujourd'hui 🔥💪 pic.twitter.com/jMbcr97hnZ — Ronaldo France (@RonaldoFrance74) September 18, 2024

Dans le documentaire de Netflix intitulé «Moi, Georgina», la compagne du joueur Georgina Rodriguez a également évoqué une future retraite de Cristiano Ronaldo, qui ne sera visiblement pas pour tout de suite : «Quand Cris m’a dit qu’il allait jouer pour Al-Nassr, j’étais très soulagée, car je mourais d’envie de quitter Manchester. C’est incroyable encore aujourd’hui de voir comment le football le motive toujours autant que le jour où je l’ai rencontré. Il donnera toujours tout. Quand on me demande quand Cristiano prendra sa retraite, je me dis qu’il pourrait la prendre à 50 ans», a-t-elle affirmé. Le Portugal a déjà perdu une icône avec la retraite de Pepe après l’Euro (141 sélections entre 2007 et 2024), mais CR7 est enclin à continuer la sélection même au-delà de ses 40 ans, qu’il fêtera en février de l’année prochaine. Le temps pour le meilleur buteur de l’histoire de son pays de continuer à battre des records et à écrire encore une belle page du football dans les mois voire les années à venir.