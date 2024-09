La sortie inquiétante de Delort après sa signature en Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Andy Delort a récemment rejoint le club algérien du MC Alger. Une destination surprenante mais que le joueur assume totalement, quitte à envoyer des messages bien salés.

Après une expérience à Umm-Salal au Qatar, Andy Delort a décidé ces derniers jours de rejoindre le MC Alger. Le club algérien mise beaucoup sur l'ancien attaquant de Montpellier. Delort débarque d'ailleurs dans la capitale algérienne plein d'humilité, même s'il aura à coeur de montrer de quoi il est capable pour le pays qu'il représente désormais au niveau international. Mais le joueur de 32 ans revient, selon ses dires, d'une période très compliquée, au cours de laquelle il aurait été victime de persécutions. Dans un message énigmatique relayé sur ses réseaux sociaux, Andy Delort a sorti la sulfateuse ces dernières heures.

Andy Delort en a gros sur le coeur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort7)

Désireux de régler ses comptes, Delort a notamment indiqué : « N'y voyez aucune envie de vous faire verser des larmes, il y a toujours bien plus grave dans la vie. Cependant, avec ma famille, nous venons de passer l'une des périodes les plus complexes de ma vie d'homme, de père et de joueur. J'ai mes torts et j'en ai assumé toutes les conséquences. J'ai énormément appris et maintenant je suis debout face à vous mais aussi avec vous, plus fort que jamais. Le monde du football est un monde bien médiocre et malsain. Je n'oublie rien, je peux pardonner mais je n'oublie rien. Merci à ceux qui ont cru en moi de manière sincère mais je remercie SURTOUT ceux qui n'ont pas cru en moi. Ces derniers sans le savoir m'ont donné une rage, une force que je vais mettre au service du Mouloudia Alger et de l'Algérie ». Reste à savoir de qui parlait Andy Delort. Car il a récemment été critiqué sur son amour pour l'Algérie, mis à mal par son ancien club d'Umm-Salal mais aussi snobé par l'Europe du football.