Cristiano Ronaldo rigole de ceux qui osent le critiquer

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo ne compte pas encore raccrocher les crampons malgré ses 39 printemps. Le Portugais prévient ceux qui oseraient s'attaquer à lui.

L'Arabie saoudite avait flairé le bon coup il y a quelques mois en arrachant la signature de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or fait désormais le bonheur de la Saudi Pro League, tant sportivement qu'économiquement. Son départ à Al-Nassr a néanmoins entrainé une chute de niveau du Portugais. Lors du dernier Euro 2024 avec sa sélection, CR7 n'a pas marqué le moindre but et aura même empêché d'autres attaquants de pouvoir s'exprimer. Malgré toutes les critiques à son sujet, Cristiano Ronaldo ne compte néanmoins pas se laisser faire. Même s'il a 39 ans, il ne se considère pas comme dépassé pour le plus haut niveau international.

Cristiano Ronaldo se moque des critiques

Ces dernières heures en conférence de presse avec le Portugal, il a d'ailleurs tenu à le rappeler à tous. Le tout en faisant une comparaison avec la Formule 1 : « Tout ça vient de la presse. Je n’ai jamais pensé que mon cycle était terminé. Bien au contraire : cela m’a donné encore plus de motivation pour continuer, pour être honnête. La critique, c'est bien parce que si elle n'existe pas, il n'y a pas de progrès, et c'est normal. Ça a toujours été comme ça et est-ce que ça va changer maintenant ?

Ce ne sera pas le cas, alors j'essaie de suivre mon chemin, d'être le plus professionnel possible, d'aider le club de la meilleure façon possible avec mon professionnalisme et pas seulement avec des buts, des passes décisives, de la discipline et de l'exemple, car le football est bien plus que simplement bien jouer ou marquer un but. Les gens qui donnent leur avis ne sont jamais allés dans un vestiaire, je pense que c'est normal et je ris souvent parce que c'est la même chose que de parler de Formule 1. Comment puis-je donner mon avis sur la Formule 1 si je n'y connais rien, que ce soit à propos des pneus, des jantes ou du poids de la voiture... C'est normal et c'est pourquoi pour moi la critique est bonne et en partie, ce n'est pas un problème du tout ». De quoi mettre les points sur les i même s'il devra avant tout assumer sur le terrain. Cela tombe bien, un choc face à la Croatie en Ligue des Nations aura lieu dès ce jeudi.