L’Angleterre choisit Guardiola pour briser la malédiction

Battue par l’Espagne (2-1) en finale de l’Euro 2024, l’Angleterre va changer de sélectionneur. Gareth Southgate a refusé de poursuivre l’aventure avec la Fédération anglaise, qui rêve de nommer le manager de Manchester City Pep Guardiola en 2025.

La malédiction se poursuit pour l’Angleterre. Privés de titre depuis leur Mondial en 1966, les Three Lions viennent de perdre les finales des deux dernières éditions de l’Euro. C’en est trop pour Gareth Southgate qui, malgré la confiance de ses dirigeants, a préféré claquer la porte. La Fédération anglaise a en effet annoncé son départ mardi. Reste à savoir qui prendra sa succession. Dans l’idéal, l’instance britannique aimerait installer un nouveau sélectionneur rapidement. Mais d’après The Independent, les décideurs du football anglais rêvent de nommer Pep Guardiola à la fin de son contrat à Manchester City en 2025.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.