Karim Benzema démonte Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait fait parler de lui en choisissant Kylian Mbappé sur Karim Benzema comme meilleur footballeur. De quoi faire réagir le Ballon d'Or 2022.

Entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, rien ne semble aller. Il y a quelques mois, CR7 n'avait pas daigné envoyer un message public à KB9 pour le féliciter après son Ballon d'Or. De quoi en agacer plus d'un parmi les fans du Real Madrid et de Karim Benzema. Ce dernier aurait sans doute aimé que son ancien coéquipier lui rende hommage, surtout après tout ce qu'il a fait pour lui dans la capitale espagnole. Depuis, les relations entre les deux hommes sont sources de spéculation. Et ce n'est pas la dernière réponse de Cristiano Ronaldo sur sa chaine YouTube concernant Benzema qui va calmer les choses publiquement. En effet, alors que Rio Ferdinand lui demandait de choisir entre Kylian Mbappé et Benzema, le quintuple Ballon d'Or a donné sa préférence à l'ancien du Paris Saint-Germain.

Karim Benzema joue aussi de provocation sur les réseaux

🚨 Selon @diarioas, cette story de Karim Benzema, postée hier, 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼. 😶‍🌫️



La semaine dernière, CR7 avait en effet donné sa préférence à Kylian Mbappé dans une vidéo YouTube. 🥶 pic.twitter.com/imHZPpLln5 — BeFootball (@_BeFootball) September 11, 2024

La goutte de trop pour Benzema ? En tout cas, ces dernières heures, Benzema a été l'auteur d'un post énigmatique sur ses réseaux sociaux. On peut en effet voir publiée la photo de son Ballon d'Or, remporté en 2022. Le timing interroge bien évidemment. Pour beaucoup de fans et d'observateurs, dont AS, il s'agit d'une réponse à CR7, pour lui rappeler ce qu'il a réussi à accomplir dans sa carrière alors que Mbappé ne l'a pas encore fait. Ambiance donc entre les deux anciennes stars du Real Madrid. La prochaine rencontre entre leur club de Saudi Pro League, Al-Nassr et Al-Ittihad, prévue le 5 décembre prochain, s'annonce plus que bouillante. Les regards seront tournés vers Benzema et Ronaldo, qui ne semblent donc plus sur la même longueur d'onde malgré tant de temps passé ensemble au Real Madrid.