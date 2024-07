TV ‍: Le Mondial 2026 sur France 2 et France 3 ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans deux ans débutera le Mondial 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. M6 a raflé la mise, mais France 2 et France 3 pourraient également diffuser des matchs. Un vrai coup de tonnerre.

On l'a appris cette semaine, la Ligue de Football Professionnel a vendu pour un million d'euros un magazine quotidien de quatre minutes sur la Ligue 1 qui sera diffusé en début de soirée sur France 3. Un événement pour le service public qui n'investissait plus dans la L1 depuis des décennies, mais qui pourrait marquer le retour aux affaires de France Télévisions sur le football.

Même s'il y a toujours eu de la place pour la Coupe de France et pour la désormais défunte Coupe de la Ligue, en plus des matchs de l'équipe de France féminine, France 2 et France 3 ne voulaient plus dépenser des millions d'euros pour le football. Cependant, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympique de Paris, dont l'acquisition avec ceux de 2022 aurait coûté 130ME à France Télévisions, la patronne du groupe annonce qu'il se pourrait bien qu'elle fasse affaire avec M6 dans le cadre du Mondial 2026 et de celui de 2030 dont la chaîne privée a acheté la totalité des droits.

M6 confirme négocier avec France Télévisions

Interrogé dans L'Equipe sur cette possibilité, dont M6 reconnaît la réalité, Delphine Ernotte ne dit pas non. « Nous regardons cela puisque nous travaillons déjà très bien avec M6 sur le foot féminin, mais ce n'est pas une discussion d'aujourd'hui. Nous n'avons pas les moyens de concourir sur les Coupes du monde mais si nous pouvons participer d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas ? », annonce la présidente de France Télévisions, qui se réjouit par ailleurs de l'accord trouvé avec la Ligue de Football Professionnel pour une émission quotidienne qui apportera une visibilité supplémentaire à la Ligue 1 puisqu'elle sera diffusée en clair.