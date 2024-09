Emiliano Martinez dérape encore, un autre pays veut sa peau

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Détesté en France depuis la Coupe du Monde au Qatar, le gardien argentin Emiliano Martinez a fait parler de lui en Amérique du Sud après s’en être pris à un caméraman suite à la défaite de l’Albiceleste contre la Colombie. Le gardien est sous le coup d’une sanction de la part de la FIFA.

Emiliano Martinez est désormais l’ennemi numéro 1 en France. Après son comportement polémique lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 remportée contre les Bleus, le gardien argentin, de nature chambreur, est une nouvelle fois dans la tourmente, cette fois en Amérique du Sud. Alors que l’Argentine venait de s’incliner en Colombie (2-1) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, le gardien argentin s’en est pris à un caméraman qui le filmait. Martinez, sans doute énervé à chaud après le mauvais résultat de son équipe, a frappé la caméra, faisant tomber l’homme à terre. Un geste qui fait grand bruit sur le continent, d’autant que le joueur pourrait prochainement être sanctionné par la FIFA. Une nouvelle polémique pour lui, qui avait par ailleurs été accueilli par des sifflets à Pierre-Mauroy avec Aston Villa en Conférence League il y a quelques mois.

Une atteinte à la liberté d’expression, la Colombie monte au créneau

"LO CONSIDERAMOS UN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN" ⚠️



Faiver Hoyos Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, pasó por la pantalla de TyC Sports y se refirió a la reacción del Dibu ante un camarógrafo colombiano tras el duelo por… pic.twitter.com/dWFWOzZHmk — TyC Sports (@TyCSports) September 11, 2024

Le caméraman concerné par l’incident a reçu le soutien de Faiver Hoyos Fernandez, président de l’association des journalistes sportifs en Colombie, qui estime que ce geste est un atteinte à la liberté d’expression. Jhonny Jackson, le caméraman, a également commenté l’incident dont il a été victime pour TyC Sports : « Je suis simplement entré sur le terrain, à la recherche de réactions. J’ai vu Dibu, je l’ai vu serrer la main avec un gardien remplaçant. Je me suis approché de lui, et il m’a fait tomber. Cela m’a mis en colère, parce que je travaille. Lui, il arrête des buts et moi je filme. Je ne lui ai rien dit. Je voulais lui dire de se détendre, de rester calme. Dans la vie, tout le monde a déjà perdu un match, et soudainement cette défaite veut dire beaucoup pour lui. » Dans un communiqué, l’association des journalistes sportifs colombiens en a rajouté une couche sur Martinez, estimant qu’il n’était pas un exemple pour les générations futures. La balle est désormais dans le camp de la FIFA, qui a été mise sous pression par les acteurs du football colombien.