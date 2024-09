Andy Delort va reprendre son histoire avec l’Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Sans club depuis son départ d’Umm-Salal (Qatar) en février dernier, Andy Delort pourrait bientôt se relancer. L’attaquant français, écarté chez les Fennecs, a des chances de rebondir en Algérie. Des discussions seraient en cours avec la formation du MC Alger.

La carrière d’Andy Delort est totalement à l’arrêt. En février dernier, c’était il y a sept mois, le club qatari d’Umm-Salal avait annoncé son départ sans expliquer les raisons de cette soudaine séparation. Quoi qu’il en soit, le Français n’a toujours pas rebondi. Et ce malgré les rumeurs persistantes quant à un éventuel retour à Montpellier. Plus que de simples bruits de couloir, il s’agissait d’une réelle possibilité dans la mesure où le président héraultais Laurent Nicollin avait confirmé la piste, à condition que ses finances permettent l’opération.

Info : MC Alger souhaite recruter Andy Delort. Des discussions existent entre le Champion d'Algérie et l'attaquant. Il pourrait être la recrue phare du club lors de cette intersaison. Pour rapoel, entraîné par P. Beaumelle, le MCA a perdu Belaïli, parti en Tunisie. #Mercato pic.twitter.com/0DJOEovzk8 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 6, 2024

Plombé par la crise des droits TV, le MHSC n’a pas été en mesure de récupérer l’avant-centre désormais annoncé en Algérie. Alors qu’il n’a plus porté le maillot des Fennecs depuis le mois de mars 2023, Andy Delort pourrait signer en faveur du MC Alger. Le journaliste Nabil Djellit révèle des discussions entre le natif de Sète et le champion d’Algérie. L’attaquant de 32 ans renforcerait un secteur offensif affaibli suite au départ de l’ailier Youcef Belaïli en Tunisie.

Delort n'est pas vraiment libre

Reste à savoir si les deux parties finiront par trouver un accord. On sait également que la future équipe d’Andy Delort, malgré son départ acté, devra verser deux millions d’euros à Umm-Salal dans le cadre d’un transfert. Cette indemnité est peut-être à l’origine de l’inactivité du joueur ces derniers mois. A moins que certains courtisans soient inquiets à cause de sa frayeur en janvier dernier. Pour rappel, Andy Delort avait été victime d’un malaise en plein match, un peu plus d’un mois avant son départ du Qatar.