MLS ‍: Giroud à Los Angeles, Griezmann a le seum

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Convoité par le Los Angeles FC, Antoine Griezmann n’est pas insensible à l’offre de la franchise américaine. L’attaquant de l’Atlético Madrid n’a jamais caché son attirance pour la Major League Soccer. Et le départ de son ami Olivier Giroud aux Etats-Unis ne fait qu’augmenter ses doutes.

La nouvelle vie d’Olivier Giroud peut commencer. Ce vendredi, l’attaquant laissé libre par le Milan AC a été présenté par le Los Angeles FC. Le Français a pu s’exprimer pour la première fois devant la presse américaine et partager sa joie. Après sa retraite internationale, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus savoure son exil. D’autant que cette aventure en Major League Soccer lui permet de côtoyer à nouveau le gardien Hugo Lloris.

« Le plus incroyable, c'est que je jouerai aux côtés de mon ami avec qui j'ai joué en sélection nationale pendant 11 ans. Je suis très content d'avoir l'opportunité de jouer avec Hugo, a confié l’ancien buteur de Chelsea en conférence de presse. On a la même manière de penser, on partage les mêmes valeurs. Quand il m'a dit qu'il était très heureux à Los Angeles, c'était évidemment un point important. » La franchise californienne ressemble à la destination idéale pour Olivier Giroud, surtout si Antoine Griezmann décidait d’accepter l’offre du Los Angeles FC. En tout cas, l’attaquant de l’Atlético Madrid est clairement attiré.

Giroud attend Griezmann

« Quand il a vu que j'avais signé à Los Angeles, il était un peu jaloux, a raconté l’avant-centre de 37 ans. Je lui ai dit : "ne t'inquiète pas, on va se retrouver dans quelques années". Enfin quelques années... J'espère bientôt ! Je ne sais pas où nous en sommes avec le club, mais, oui, je lui ai envoyé un message tout de suite quand j'ai vu qu'il était annoncé à Los Angeles. Je sais qu'il aime les Etats-Unis, le basket-ball, le baseball et le football. Un jour ou l'autre, il viendra ici, c'est sûr. » D’ici là, Antoine Griezmann s’éclate en suivant les athlètes français aux Jeux Olympiques.