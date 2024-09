Racisme ‍: Vinicius veut priver l'Espagne du Mondial

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Souvent la cible de cris et de gestes racistes lorsqu'il évolue sous le maillot du Real Madrid, Vinicius Jr estime que les instances doivent prendre les choses au sérieux ou sinon il faudra punir l'Espagne.

La FIFA a décidé de confier à l'Espagne, au Maroc et au Portugal l'organisation du Mondial 2030, trois pays où le football est roi. Cependant, interrogé sur ce sujet par CCN, Vincius Jr n'est pas tendre avec le pays où il évolue avec le Real Madrid. Victime régulièrement d'insultes racistes, sans que cela aboutisse à de lourdes sanctions pour les supporters auteurs de ces délits, l'attaquant brésilien estime que l'Espagne se montre trop tolérante.

Une sanction sportive contre l'Espagne ?

Vinicius Jr souhaite désormais que la FIFA s'en mêle et prenne des mesures fortes afin que le racisme soit désormais considéré comme un sujet majeur et donne lieu à des sanctions, y compris contre les pays où cela est encore pris à la légère. Et le coéquipier de Kylian Mbappé d'évoquer une lourde punition contre l'Espagne. « Jusqu’en 2030, nous avons du temps pour permettre aux choses de considérablement évoluer. J’espère que l’Espagne pourra changer et enfin comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau. Si d'ici à 2030 les choses n’évoluent pas, alors je pense qu’il faudra changer de lieu pour le Mondial », a prévenu Vinicius Jr, qui ne veut plus revivre les événements qu'il a déjà vécus depuis qu'il a rejoint le Real Madrid.

🗣Vinicius a CNN:



🌎"Si en 2030 las cosas no han evolucionado creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar"



🇪🇸 "Espero que España pueda entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel" pic.twitter.com/vMyWBRHd1P — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 4, 2024

Du côté de la FIFA, on travaille sur ce dossier, puisque ces dernières semaines, il a été envisagé de créer un geste permettant de signaler aux arbitres des insultes racistes en croisant les bras au niveau de la poitrine. Un test grandeur nature est en cours lors du Mondial féminin U20, en espérant surtout qu'il n'y ait pas besoin de le faire. Sinon, l'idée de Vinicius Jr de punir des pays pourrait faire malheureusement son chemin.