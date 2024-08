L'Algérie va récupérer un ancien prodige du PSG

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

L'Algérie a besoin de revitaliser son secteur offensif pour prendre la suite de la génération des Mahrez, Feghouli, Brahimi. Les binationaux franco-algériens sont visés et notamment un ancien du PSG.

Sur le toit de l'Afrique en 2019, l'Algérie peine depuis à retrouver son meilleur niveau en compétition continentale. Les Fennecs ont quitté les deux dernières CAN dès la phase de poules, ne gagnant aucun match à chaque fois. Il est apparu que les tauliers de l'équipe comme Riyad Mahrez, Yacine Brahimi, Islam Slimani ou Aissa Mandi arrivaient sur la fin en équipe nationale. L'Algérie doit savoir se régénérer pour retrouver les sommets en Afrique et pour se qualifier au Mondial 2026 en Amérique du Nord. Les Algériens entendent bien imiter leurs voisins marocains pour constituer leur futur groupe.

Aouchiche en équipe d'Algérie dès septembre ?

Comme les Marocains, l'Algérie lorgne sur les nombreux binationaux évoluant hors de ses frontières et jeunes si possible. Selon le média DZ Foot, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic pourrait convoquer une vieille connaissance de la Ligue 1. Il s'agit d'Adil Aouchiche, le joueur formé au PSG. Passé ensuite par Saint-Etienne et Lorient, il a atterri à Sunderland en deuxième division anglaise.

EN : Adil Aouchiche en approche ? https://t.co/9Tu8ZIwKLL — DZfoot (@DZfoot) July 31, 2024

Le jeune milieu offensif de 22 ans serait ainsi convoqué en septembre pour le prochain rassemblement de l'Algérie. Les Fennecs débuteront leur campagne de qualification pour la prochaine CAN avec la réception de la Guinée Equatoriale et un déplacement au Libéria. Une arrivée surprise en sélection pour un joueur sorti des radars en France et qui n'est pas en réussite du côté de l'Angleterre. La saison passée, il ne fut qu'un remplaçant à Sunderland, inscrivant 2 buts seulement en championnat. Néanmoins, Vladimir Petkovic veut le verrouiller à tout prix pour compter sur lui à l'avenir. C'est aussi un moyen assumé de réveiller un peu cet ancien prodige du centre de formation du PSG.