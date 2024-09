Ballon d’Or ‍: Neymar est sidéré par ce scandale

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En attendant la cérémonie du 28 octobre prochain, les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2024 ont été dévoilés mercredi. Comme chaque année, certains joueurs ont été oubliés et c’est notamment le cas de Rodrygo.

Mercredi, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2024 a été dévoilée et sans surprise, certains clubs sont plus représentés que d’autre. Parmi les équipes qui compte plusieurs joueurs dans la liste, on y retrouve sans surprise le Real Madrid puisque Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou encore Toni Kroos sont dans la liste des 30 joueurs qui peuvent espérer soulever le Ballon d’Or le 28 octobre prochain. En revanche, Rodrygo ne fait pas partie de cette liste et cela malgré son importance dans les matchs décisifs du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière.

Ballon d'Or : Saliba et Mbappé dans les 30 nommés, pas Messi et CR7 https://t.co/mPNIGQmcHj — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2024

Cette absence a été relevée par un bon nombre de supporters du club de la Casa Blanca sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Grand ami de Rodrygo et coéquipier du Madrilène en sélection, Neymar a lui aussi apporté son soutien à l’ailier merengue. « Minimum top 5 Mondial ! Crack » a publié sur son compte Instagram l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain avec une photo de Rodrygo. Actuellement à Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar continue de suivre le football européen de près et au contraire des votants au Ballon d’Or, il n’a pas manqué une miette des performances de Rodrygo tout au long de la saison.

Neymar choqué par l'absence de Rodrygo

En ce sens, l’absence du joueur brésilien est tout de même assez incompréhensible surtout quand dans le même temps, des joueurs comme Lookman, Grimaldo, Kane, Hummels ou encore Dovbyk sont dans cette pré-liste de 30 joueurs qui peuvent encore gagner le Ballon d’Or. Il ne faut sans doute pas chercher à comprendre, espérons simplement que l'identité du vainqueur final provoquera moins de polémique dans un mois et demi. A date, Vinicius, Bellingham et Rodi s’imposent comme les trois grands favoris.