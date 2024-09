Espagne ‍: Gérard Piqué frappe fort et recrute Lamine Yamal

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Quelques mois après le succès de la Kings World Cup, Gérard Piqué a annoncé le retour de la Kings League dans les prochains jours, avec la présence d’une personnalité de marque. L’ancien international espagnol a également confirmé la tenue d’un événement en France.

La Kings League effectue son retour ! Cette compétition de futsal organisée par Gérard Piqué continue de se développer, fort du succès que celle-ci rencontre depuis quelques mois. Durant le printemps, la Kings World Cup a eu lieu au Mexique et a vu trente-deux nations s’affronter. Malgré une polémique, la France, représentée par l’équipe Foot2Rue d’AmineMaTue et où figuraient notamment Samir Nasri et Jérémy Ménez, a été éliminée prématurément du tournoi par une équipe argentine, le Muchachos FC. Le 15 septembre, une nouvelle saison de la Kings League va débuter et pour l’occasion, le compte X officiel de la compétition a annoncé une nouvelle tête d’affiche en la personne de Lamine Yamal. Le prodige espagnol de 17 ans, vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja pendant l’été, sera bel et bien présent pour participer à la compétition, probablement sous la forme de recruteur ou d'entraineur d'une équipe qu'il dirigera.

La France organisera la Kings League en 2025

Une recrue qui risque d’attirer encore plus d’engouement pour une compétition qui ne cesse de croître depuis sa création en 2022. Autre nouvelle qui va réjouir les fans de la Kings League en France, l’arrivée du tournoi de futsal sur le territoire en janvier 2025, pour continuer à répandre le concept aux quatre coins du monde. Gérard Piqué avait fait part de ce choix auprès d’Amine après que ce dernier s’était plaint du dernier penalty qui avait fait polémique et précipité l’élimination de Foot2Rue à la Kings World Cup. Il s’agira d’une édition «pleine de surprises et de rebondissements», comme l’indique l’organisateur dans un communiqué. La même année, la Kings League Nations Cup fera son retour, avec une forte probabilité de voir une équipe française participer. Il y aura cette fois seize équipes qui se battront pour remporter le titre. Bref, les fans de cette compétition ne sont pas au bout de leur surprise et peuvent s’attendre à de nouveaux affrontements spectaculaires avec des visages du football mondial actuel.