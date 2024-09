Le Brésil lance le projet Neymar 2026

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques années déjà, le Brésil a du mal à exister sur la scène internationale. Le pays d'Amérique du Sud fait face à un trou générationnel et à des blessures malencontreuses.

Le Brésil est le pays du football. Mais son football est en crise. La sélection nationale n'y arrive plus lors des grandes compétitions. Et pour ne rien arranger, l'Argentine vit elle un moment historique pour son football. Il faudra encore du temps à la Seleçao avant de guérir tous ses maux. Cela passera par des remises en question et un travail de tous les instants. Le Brésil aimerait notamment remporter la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais la route est longue, surtout que Neymar n'est pas encore près de revenir à la compétition...

Neymar de retour, Rodrygo en rêve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Gravement blessé au genou il y a quelques mois, Neymar Jr n'est plus le footballeur qu'il était autrefois. L'ancien du PSG se bat pour revenir à la compétition avec Al-Hilal. Au Brésil, on espère le voir revenir rapidement. Ce n'est pas Rodrygo qui dira le contraire, lui qui a récemment indiqué pour ESPN : « Neymar ? Tout le monde le voit, il est évident qu’il nous manque beaucoup. C’est notre star, notre meilleur joueur. Pour gagner une Coupe du monde, il faut que tout le monde aille bien pour l’aider. Il va bien, et c’est ce que nous souhaitons, il est en phase finale de rétablissement. Nous voulons qu’il revienne le plus vite possible. (...) Nous nous envoyons toujours des messages. Il retourne maintenant à l'entraînement avec le groupe. C'est un excellent coéquipier. Cela me rend triste quand je vois quelqu'un parler en mal de lui, à cause de la personne qu'il est. Il m'envoie toujours des messages, m'aide. Je l'aime. En plus d'être mon idole en tant que joueur, en tant que personne, il s'est révélé être une personne fantastique ». De quoi faire plaisir au principal intéressé, qui ira sur ses 33 ans en février prochain.