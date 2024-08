Neymar, le terrible aveu

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

En octobre, Neymar se blessait gravement au genou lors d'un match du Brésil en Uruguay. Il n'est pas revenu sur les terrains depuis, inquiétant grandement ses supporters. De son propre aveu, le chemin du retour est plus compliqué que prévu.

Même s'il a connu de nombreuses blessures, notamment avec le PSG, jamais cela n'avait été aussi long pour Neymar. Le 18 octobre dernier, la star brésilienne se rompait le ligament croisé antérieur et le ménisque du genou gauche. C'était pendant un match de qualification pour le Mondial 2026 avec le Brésil en Uruguay. Plus de 9 mois plus tard, Neymar n'a pas encore repris la compétition. Une blessure aussi grave implique un long processus de rééducation et de réathlétisation du genou. La patience est mise à rude épreuve au vu des douleurs ressenties par le joueur concerné.

Neymar pense souvent à la retraite

Et pour Neymar, la vie n'est pas rose tous les jours. Sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, l'ancien joueur du PSG a confié ses doutes concernant son état de santé. Pour la première fois, Neymar remet en question son avenir sportif et évoque le mot tabou pour un footballeur de sa trempe : la retraite. Le Brésilien pense fréquemment à cette éventualité mais il tient bon grâce à sa foi.

Neymar em seus stories no Instagram.



"Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos… pic.twitter.com/CKfA9BKvEF — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 31, 2024

« Après avoir souffert de cette blessure, il y a des jours difficiles, d’autres où je veux abandonner. C’est difficile de passer par tout ça. Mais ici, il y a un guerrier qui ne va pas s’arrêter jusqu’à obtenir ce qu’il veut ! Dieu est ma force et mon refuge. Nous continuerons à nous battre chaque jour », a t-il lâché en story Instagram. Plus son absence va se prolonger et plus le scénario de la retraite se précisera quand même. Rappelons que Neymar est déjà âgé de 32 ans et qu'il évolue depuis 15 ans chez les professionnels.