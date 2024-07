Chant raciste contre la France ‍: Chelsea lance une procédure disciplinaire

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le club de Chelsea a publié un communiqué suite à la vidéo montrant Enzo Fernandez participant à un chant raciste visant l'équipe de France.

Tandis que la FIFA a décidé de se saisir de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit des joueurs argentins lancer un chant raciste, le club de Chelsea où évolue Enzo Fernandez doit gérer cela rapidement. Car Wesley Fofana, coéquipier de l'international argentin chez les Blues, a déjà fait savoir son écœurement, ce qui lui a valu une vague de messages racistes sur les réseaux sociaux. Les dirigeants de Chelsea ont prévenu que même si Enzo Fernandez avait présenté des excuses, une procédure disciplinaire étant lancée. « Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d'être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenues. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Le Club a lancé une procédure disciplinaire interne », précise Chelsea dans un communiqué.