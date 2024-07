Lionel Messi va coûter très cher à Chicago

Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi a fini le tournoi blessé à la cheville. Un coup dur pour l'Inter Miami alors que la saison de MLS se poursuit en ce moment. Les fans des autres franchises MLS tremblent aussi.

La Copa America a été bénéfique pour Lionel Messi. La Pulga a étoffé son palmarès en équipe d'Argentine avec un deuxième sacre continental d'affilée. Cela lui a aussi permis de consolider sa cote d'amour dans son nouveau pays d'adoption, les Etats-Unis. Dans le pays du soccer, Messi est une vraie locomotive pour la MLS. Le championnat est plus suivi qu'avant à la télé mais aussi dans les stades. La venue de l'octuple ballon d'or chez les adversaires de l'Inter Miami permet des affluences records. Cependant, Lionel Messi s'est blessé à la cheville en finale de la Copa America et pourrait manquer les prochaines semaines de compétition.

Une crainte déjà partagée par tous à Chicago. La franchise locale du Chicago Fire accueillera l'Inter Miami de Messi le 31 août prochain. Une absence de la star argentine serait une très grosse déception mais heureusement le Fire a déjà prévu une petite compensation. « Messi ou remboursé », voilà comment est nommé le processus de dédommagement des supporters de Chicago en cas d'absence de Messi.

🤯 Chicago Fire are offering compensation to fans if Lionel Messi doesn't play this month and are hosting a Jason Derulo concert for fans after the game!



Is this football heritage?