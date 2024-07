Ballon d’Or ‍: Bellingham, Rodri, Messi… La course se décante

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après la fin de l’Euro et de la Copa América, on y voit plus clair dans la course au Ballon d’Or 2024. Ces deux compétitions pourraient être décisives dans l’attribution de cette récompense individuelle qui sera attribuée le 28 octobre prochain.

Auparavant basé sur les performances d’une année civile, le Ballon d’Or s’appuie pour la troisième fois consécutive sur les exploits réalisés pendant la saison. Les journalistes choisis pour voter peuvent donc commencer à se faire un avis sur l’exercice 2023-2024 désormais terminé après l’Euro et la Copa América. Ces deux compétitions pourraient bien faire pencher les votes avant l’annonce des 30 nommés le 4 septembre. Sur le continent européen, le sacre de l’Espagne met forcément Rodri en avant.

Rodri favori

Le milieu de terrain, déjà grand artisan du titre de Manchester City en Premier League, a poursuivi sur sa lancée en sélection. L’Espagnol a même terminé avec le trophée du meilleur joueur de l'Euro. Comme en 2018 avec le Croate Luka Modric, pas sûr qu’un joueur offensif soit élu cette année. Ils sont pourtant nombreux parmi les candidats crédibles au Ballon d'Or. Auteur d’une saison énorme avec le Real Madrid, l’Anglais Jude Bellingham fait partie des favoris. Ses buts magnifiques et décisifs ont marqué les esprits. Mais le contenu de ses matchs pendant l’Euro pourrait lui coûter cher malgré son parcours jusqu’en finale.

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

Idem pour son coéquipier chez les Merengue Vinicius Junior. Ses 24 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues ont porté le Real Madrid cette saison. Sauf que la défaite du Brésil en quarts de finale de la Copa América face à l’Uruguay (0-0, 4-2 tab) va peser dans la balance. Le gagnant se trouve probablement parmi ces trois stars citées. Cette fois, malgré le sacre argentin en Copa América, le milieu offensif de l’Inter Miami Lionel Messi ne devrait pas se mêler à lutte. Pas plus que le Portugais Cristiano Ronaldo en dépit de ses réussites sous le maillot d’Al-Nassr en Arabie Saoudite.