Ballon d'Or : Lewandowski reçoit le prix du buteur de l'année

Présent ce lundi soir à Paris, Robert Lewandowski a reçu le prix du meilleur buteur de l'année. Un prix nouvellement créé et qui ressemble à un lot de consolation pour l'attaquant polonais du Bayern Munich.

Le Ballon d’Or qui lui semblait promis l’an dernier n’ayant pas été attribué en raison de l’épidémie de covid, Robert Lewandowski savait qu’en 2021 le trophée irait à Lionel Messi. Cependant, conscients que le buteur du Bayern Munich et de la Pologne était victime d’une « injustice » pour 2020, les organisateurs du Ballon d’Or l’ont tout de même récompensé à travers un le prix du meilleur buteur de l’année, un trophée lancé à cette occasion.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki