Ballon d'Or ‍: Le sacre de Messi menacé par ces quatre joueurs

L’identité du Ballon d’Or 2023 sera dévoilée ce lundi soir et Lionel Messi est le grand favori. Mais le champion du monde argentin reste sous la menace de quatre joueurs, dont Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine en décembre, Lionel Messi est le grand favori dans la course au Ballon d’Or. L’identité du lauréat sera connue ce lundi soir et il y a peu de doutes sur le fait que l’ex-meneur de jeu du Paris Saint-Germain va rafler la mise, remportant ce trophée individuel pour la huitième fois de sa carrière. Le suspense n’est pas vraiment de mise car en Espagne, de nombreuses fuites ont fait état d’une victoire de Lionel Messi au cours des deux dernières semaines.

Mais à en croire le site El Debate, la menace plane toujours sur La Pulga alors que quatre rivaux pourraient créer la surprise ce lundi. La menace n°1 se nomme… Kylian Mbappé, auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan des statistiques que ce soit avec le PSG ou l’Equipe de France. Certes, le capitaine des Bleus n’a rien gagné en club si ce n’est la Ligue 1. Mais sa Coupe du monde incroyable, durant laquelle il a terminé finaliste et meilleur buteur, pèse lourd.

Mbappé, Haaland, Rodri et De Bruyne menacent Messi

S’il avait remporté le Mondial avec la France au profit de l’Argentine de Messi, nul doute que « KM7 » aurait été Ballon d’Or 2023. Un autre joueur a de sérieux arguments à faire valoir selon le journal espagnol, il s’agit bien sûr d’Erling Haaland. Au contraire de Kylian Mbappé, le Norvégien a un palmarès fourni en 2022-2023 avec le sacre en Premier League mais aussi et surtout en Ligue des Champions. C’est justement ce palmarès XXL qui fait de Kevin de Bruyne et de Rodri deux autres prétendants qui sont susceptibles de menacer Lionel Messi dans cette quête du Ballon d’Or. Le suspense sera définitivement levé ce lundi soir en ce qui concerne la succession d’un certain Karim Benzema.