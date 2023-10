Cristiano Ronaldo meilleur que Messi, Galtier se venge

Quand il entraînait le PSG, Christophe Galtier ne cachait pas son admiration pour Lionel Messi qu'il considérait comme le meilleur au monde. 4 mois plus tard, son regard a changé après une rencontre face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

« J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football », voici comment Christophe Galtier disait adieu à son poste d'entraîneur du PSG en juin dernier mais surtout à Lionel Messi. Même s'il n'est resté en poste qu'une saison, Galtier était heureux de son expérience rien que pour sa collaboration avec Messi. Si certains observateurs ont apprécié cet hommage de l'entraîneur parisien, d'autres ne voyaient qu'une simple formule de politesse. En effet, Galtier avait eu du mal à asseoir son autorité sur La Pulga tout au long de la saison. N'était-ce finalement que des paroles en l'air ?

On est tenté de le penser depuis mardi soir. Nouvel entraîneur du club qatari d'Al Duhail, Galtier retrouvait la formation saoudienne d'Al Nassr en Ligue des champions asiatique. En face, le vieux rival de Messi Cristiano Ronaldo a fait souffrir son équipe, inscrivant notamment un superbe doublé. Devant les journalistes, Galtier n'a pas caché son admiration pour le Portugais. Il l'a même placé au sommet de la hiérarchie mondiale devant Lionel Messi.

Galtier (Messi's coach at PSG) -



" Cristiano Ronaldo is still the best player in the world "



Everyone knows 🐐 pic.twitter.com/TWYRkSVvi1