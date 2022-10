Ballon d'Or : Kylian Mbappé se classe finalement sixième

Neuvième du Ballon d'Or 2021, Kylian Mbappé, l'attaquant français du Paris Saint-Germain, gagne trois places dans la hiérarchie mondiale et se classe sixième en 2022. Vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus, le footballeur français de 23 ans étaient bien présent à la cérémonie ce lundi soir contrairement à ce que les médias espagnols avaient affirmé.

Ranked at the 6th place for the 2022 Ballon d’Or! @KMbappe@PSG_inside#ballondor pic.twitter.com/QBIrwNZRHN