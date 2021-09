Argentine : Messi colle un triplé et fond en larmes

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

De retour face à son public, Lionel Messi n’a pas manqué son rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’Argentin a collé un triplé, permettant à sa sélection de s’imposer 3-0 face à la Bolivie. La Pulga atteint ainsi le total de 79 buts et en plus d’être le meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste, devient aussi le numéro 1 de toute l’Amérique du Sud. Il détrône en effet Pelé et ses 77 buts marqués avec le Brésil même si bien évidemment, la Seleçao jouait beaucoup moins à l’époque. Mais c’est surtout le fait de pouvoir présenter le Trophée de la Copa America qui a ému Lionel Messi, qui a ainsi pu montrer au peuple argentin le premier titre majeur gagné avec sa sélection, lui qui attendait ça avec impatience.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« J’ai souvent rêvé de ce jour et Dieu merci, il est arrivé. Je n’ai pas de mots pour vous remercier pour tout l’amour reçu. Quelle belle nuit, j’ai vraiment aimé. Inoubliable », a fait savoir le nouveau joueur du PSG sur les réseaux sociaux. Un trop plein d'émotion qui a fait craquer Lionel Messi, en larmes devant ce moment attendu pendant très longtemps pour lui.