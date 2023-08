Arbitrage pro-Messi, premier scandale en MLS

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Auteur de débuts réussis avec l’Inter Miami, Lionel Messi ne suscite pas seulement de l’admiration en Major League Soccer. Son dernier adversaire, Orlando City, n’a pas digéré leur confrontation et dénonce un arbitrage favorable à l’Argentin.

Lionel Messi ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts. Après ses trois premiers matchs avec l’Inter Miami, le milieu offensif a déjà inscrit cinq buts, dont le doublé réussi contre Orlando City (3-1) la nuit dernière. De quoi susciter de l’admiration chez certains… et de la colère chez d’autres ! En effet, l’entraîneur d’Orlando City, Oscar Pareja, a poussé un coup de gueule après la rencontre. Le technicien a ouvertement dénoncé un arbitrage en faveur de l’Argentin et de son équipe.

« Il y a plusieurs actions où Leo aurait dû recevoir un deuxième carton jaune, s’est agacé le Colombien. Je me fiche que ce soit Messi, il doit être arbitré de la même manière que les autres. Les choses doivent être justes, mais ce qui s'est passé sur le terrain ne l'était pas. L'Inter Miami a progressé en termes de qualité, c'était un bon match. Mais on a le sentiment qu'il y avait des faits de jeu très injustes qui n'auraient pas dû se produire. »

« C’était un cirque »

« Aujourd'hui c'était un cirque, a poursuivi Oscar Pareja. Le penalty est incroyable. Incroyable. C'était un plongeon évident et très facile à voir. Il y a quelques années, les arbitres n'avaient pas la possibilité de faire appel à la vidéo, mais aujourd'hui ils ne l'ont même pas envisagé. Le message n'est pas clair, le match ne méritait pas un penalty comme ça. Ces décisions ont une influence. On est très frustrés. Les gens veulent voir du football et l'arbitre doit être juste. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. » Les prochains adversaires de l’Inter Miami seront donc attentifs au traitement réservé à Lionel Messi.