Ancien Bleuet, Harit jurait infidélité à la France

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Sélectionné en équipe de France dans les catégories de jeunes, Amine Harit savait pourtant qu’il ne rejoindrait pas les Bleus. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a toujours su qu’il représenterait les couleurs du Maroc.

Cette Coupe d’Afrique des Nations a forcément une saveur particulière pour Amine Harit. Alors que le Maroc réalisait un parcours historique jusqu’en demi-finales du Mondial 2022, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille avait dû déclarer forfait à cause d’une grave blessure à un genou. L’international marocain aborde donc cette compétition en Côte d’Ivoire avec le plein de détermination. Lui qui souligne son attachement au pays de ses parents.

« J'ai des parents 100% Marocains, même si je suis né en France, a confié le Marseillais au média Lions de l’Atlas. A la maison on parlait beaucoup l'arabe, voir que l'arabe. Et j'ai toute ma famille qui est au Maroc, j'y allais tous les ans pour y passer mes vacances en famille, notamment mes grands-parents que j'allais voir, mes oncles, enfin j'avais beaucoup d'attaches avec le Maroc. » Amine Harit s’est donc toujours imaginé sous le maillot marocain. Et ce même s’il compte 25 sélections dans les catégories de jeunes de l’équipe de France des U18 jusqu’en Espoirs.

Harit s'explique

« A un moment donné, ce sont des choix de famille, de ses racines, des envies personnelles. Je ne me posais pas vraiment la question durant mes années en sélection jeune mais c'était évident pour moi qu'en senior professionnel mon choix allait se porter sur le Maroc. Mais en aucun cas je regrette d'avoir joué pour la France, j'en suis même très fier et ça m'a énormément apporté, je suis reconnaissant envers les équipes de France jeunes. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de jouer pour le Maroc que j'oublie ce que j'ai vécu avec eux », s’est défendu Amine Harit sur le sujet sensible des binationaux.