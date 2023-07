Ancelotti humilié d’entrée de jeu par le président du Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Pour Lula, l'entraineur italien ferait mieux de s'occuper des problèmes de son pays.

Carlo Ancelotti connait son avenir. Comme prévu, il ira au bout de son contrat avec le Real Madrid, et partira ensuite dans un an pour diriger la sélection du Brésil. La Seleçao n’a plus vraiment de solution pour revenir à son lustre d’antan, et les derniers fiascos en Russie et au Qatar, sans compter l’humiliation à domicile en 2014 par l’Allemagne, ont conduit les dirigeants à tout changer. Exit donc les entraineurs du cru, et place à Carlo Ancelotti et son énorme expérience dans la gestion du vestiaire. Sans compter que le Mister a déjà le soutien de Neymar, Casemiro, Militao, Marquinhos et Vinicius Junior, les tauliers de la sélection. En revanche, l’Italien n’a pas celui de Lula, président du pays du football roi. En effet, le politicien a remis en cause ce choix de la fédération de confier les clés à un entraineur étranger, glissant au passage une peau de banane sous les pieds de la sélection italienne.

Lula montre à Ancelotti ce qui est vraiment difficile au Brésil

« J'apprécie Ancelotti, mais il n'a jamais été le sélectionneur de l'Italie. Pourquoi il ne résout pas le problème de l'Italie, qui n'a pas participé au dernier Mondial ? C'est très facile de diriger une équipe en Europe avec onze joueurs de sélection. Ce qui est difficile, c'est de venir ici et de diriger les Corinthians. J'aimerais voir si Ancelotti se débrouillerait bien avec les Corinthians », a lancé Lula, histoire de faire comprendre que le Brésil avait une énorme exigence avec les entraîneurs, sachant que le sport national est de virer les coachs en première division brésilienne. En tout cas, Carlo Ancelotti a fait son choix et la fédération aussi, et Lula va bien devoir l’accepter. D’autant que ce sera certainement une Seleçao très tournée vers le football européen qui sera mise en place par l’actuel coach du Real Madrid, qui réalisera certainement là l’un des derniers grands projet de sa riche carrière. Avec pour objectif bien évidemment d’enfin aller chercher le titre mondial sur le continent américain en 2026.