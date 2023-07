Carlo Ancelotti sera sélectonneur du Brésil en 2024

Après avoir confirmé la nomination de Fernando Diniz comme sélectionneur intérimaire de la Seleçao, Ronaldo Rodrigues , président de la Confédération Brésilienne de football (CBF) a confirmé que Carlo Ancelotti sera l'entraîneur du Brésil lors de la Copa América 2024.

L'actuel entraîneur du Real Madrid, dont le contrat s'achève dans un an, a donc donné son feu pour tenter de ramener l'équipe de Neymar et ses coéquipiers vers les sommets du football mondial. Pour l'instant, Florentino Perez et Madrid n'ont pas communiqué suite aux propos du patron de la CBF, même si l'accord semble être déjà ficelé.

BREAKING: Carlo Ancelotti will become new Brazilian national team head coach starting from June 2024. 🚨🟢🟡🇧🇷



CBF president Ednaldo just confirmed that Ancelotti will be new manager of Brazil “starting from Copa America 2024”.



Carlo will respect his contract at Real Madrid. pic.twitter.com/pu4AO9m5eZ