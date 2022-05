Algérie : Mahrez n’est pas Neymar, il calme la polémique

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Capitaine de l’Algérie, Riyad Mahrez a déclaré forfait avant les prochains matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. L’ailier de Manchester City voudrait souffler, quitte à s’exposer à des critiques jugées injustes.

L’Algérie ne verra pas Riyad Mahrez pendant son prochain rassemblement. Avant les matchs contre l’Ouganda et la Tanzanie (4 et 8 juin), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le capitaine des Fennecs a déclaré forfait. Selon la presse locale, l’ailier de Manchester City aurait demandé au sélectionneur Djamel Belmadi de le laisser se reposer. Riyad Mahrez aimerait souffler après une saison éprouvante, durant laquelle il a notamment vécu deux énormes déceptions avec sa sélection.

L'info n'est pas que Mahrez soit forfait avec l'#Algérie. On s'y attendait un peu. L'info c'est qu'il s'est blessé. C'est l'anti Neymar ou Dembele, il ne se blesse jamais ! Il va souffler un peu et revenir fort en septembre. Là ça va permettre de voir d'autres têtes. #can2023 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 26, 2022

L’Algérien, très critiqué, a en effet été marqué par l’élimination dès la phase de groupes de CAN, avant l’échec en barrages de la Coupe du monde. Sans surprise, son choix suscite pas mal de critiques. Un traitement injustifié selon le journaliste Nabil Djellit, qui révèle une blessure du Mancunien. « L'info n'est pas que Mahrez soit forfait avec l’Algérie. On s'y attendait un peu. L'info c'est qu'il s'est blessé, a annoncé le spécialiste de France Football sur Twitter. C'est l'anti-Neymar ou (Ousmane) Dembélé, il ne se blesse jamais ! »

La réaction de Belmadi attendue

« Il va souffler un peu et revenir fort en septembre, a poursuivi le journaliste. Là ça va permettre de voir d'autres têtes. Je ne crois pas une seule seconde à une blessure diplomatique de Riyad Mahrez. Ce n'est pas le genre. Vraiment. Belmadi s'expliquera sur le sujet en conf. Donc wait and see. » Connu pour son franc-parler, le sélectionneur de l’Algérie ne se cachera pas sur le sujet. Le technicien n’est jamais tendre avec les joueurs qui ne montrent pas une totale implication avec les Fennecs. En tant que capitaine, Riyad Mahrez le sait mieux que personne, et s’est donc sûrement expliqué avec son coach.