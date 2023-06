19 et 20 juin, la finale Haaland vs Mbappé programmée

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Riche en émotions, la saison 2022/2023 est sur le point de se conclure avec la fin des matchs internationaux. Erling Haaland continue d'empiler les buts et distance toujours son rival Kylian Mbappé.

Auteur d'une saison sensationnelle avec Manchester City, Erling Haaland a réussi son adaptation en Angleterre avec les trois trophées les plus importants remportés. La FA Cup, le championnat anglais et la Ligue des Champions. Le Norvégien a également battu plusieurs records comme le nombre de buts inscrits en Premier League avec 36 réalisations. L'ancien attaquant du Borussia Dortmund a également marqué 12 fois en C1. Au total, Haaland a fait trembler les filets à 54 reprises cette saison, en 56 apparitions. Le joueur de 22 ans a marqué 52 fois avec les Citizens et 2 fois avec la Norvège dont le dernier en date contre l'Écosse. Dans son duel à distance avec Kylian Mbappé, Haaland a une longueur d'avance sur le Français dont le compteur est bloqué à 53 unités.

Haaland tient (encore) Mbappé à distance

Les deux buteurs fantasques ont encore chacun un match à jouer. Kylian Mbappé jouera contre la Grèce lundi 19 juin avec l'équipe de France tandis que la Norvège accueillera Chypre le lendemain. L'occasion pour Haaland de s'offrir le titre de meilleur buteur européen de la saison. Les deux attaquants sont loin devant Lionel Messi et Harry Kane avec 38 buts, qui complètent le podium. Haaland qui est favori pour remporter le ballon d'or 2023, est en lice pour soulever le sacre avec Kylian Mbappé et Leo Messi. Le natif de Leeds avait inscrit 48 buts en 2020/2021, sa saison la plus prolifique à l'époque. Tandis que Mbappé est devenu le co-meilleur buteur français sur une saison avec Just Fontaine en marquant sur penalty contre Gibraltar. Même s'il ne parvient pas à rattraper Haaland, le joueur du PSG aura l'opportunité de s'offrir un nouveau record.