100 millions pour Mourinho, l'offre qui change tout

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d'Or pourrait néanmoins devoir changer d'entraineur.

Rudi Garcia et Al-Nassr, c'est terminé, c'est du moins ce que plusieurs médias saoudiens affirment ce mercredi. L'ancien coach de l'OM ou encore de l'OL aurait été démis de ses fonctions. En cause, les résultats sportifs, mais surtout sa mauvaise relation avec le vestiaire et Cristiano Ronaldo. Le club saoudien devrait donc se mettre à la recherche d'un entraineur capable de pouvoir gérer son vestiaire, dans lequel on retrouve quelques stars. Parmi les noms qui circulent à Al-Nassr, on peut citer José Mourinho. L'actuel entraîneur de la Roma pourrait prochainement recevoir une offre qu'il lui sera difficile de refuser, si l'on en croit les informations de AS.

Mourinho avec Cristiano Ronaldo, l'Arabie saoudite veut y croire

🚨Info: José Mourinho 🇵🇹💫



▫️The Special One est prêt à quitter la Roma que pour certains clubs dont Chelsea / PSG



▫️Si les Blues font une offre, Mourinho poussera pour y aller



▫️Mourinho n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite



▫️La Roma est ouvert à un départ de son coach pic.twitter.com/ZhncDhfWU0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 12, 2023

Le média espagnol indique en effet que le club d'Al-Nassr va bientôt proposer 100 millions d'euros de salaire sur deux saisons à Mourinho pour le convaincre de rejoindre l'équipe. Une offre très alléchante, mais qui n'est pas du tout certaine d'être acceptée, car Mourinho est en plein sprint final avec la Roma en Serie A et son contrat court encore jusqu'en juin 2024. Il serait étonnant de le voir quitter le club de la Louve en cours de route. Reste à savoir comment peut s'y prendre Al-Nassr et si un poste ne l'attendrait pas à la fin de la saison européenne. Depuis quelque temps déjà, l'Arabie saoudite s'est mis en tête de ramener le plus de stars possibles dans son championnat. La présence de CR7 à Al-Nassr pourrait convaincre Mourinho de le rejoindre, eux qui n'ont plus travaillé ensemble depuis leur passage au Real Madrid. En Arabie saoudite, les deux stars pourraient en croiser une autre. En effet, Leo Messi, rival de longue date de Ronaldo et Mourinho, aurait une offre d'Al-Hilal d'environ 400 millions... A noter que d'après Foot Mercato, Mourinho privilégie une autre expérience en Europe et n'est pas chaud à l'idée de rejoindre l'Arabie saoudite. Chelsea et le PSG sont des destinations possibles pour le Special One.