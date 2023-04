UEFA : Les penaltys et la VAR, la révolution est en marche

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son instauration, la VAR fait énormément parler les fans et observateurs de football. Les règles changent sur certaines actions de jeu et ne sont pas des plus claires pour les spectateurs... ou les joueurs.

On l'a vu encore dimanche soir dernier pendant la rencontre entre le PSG et l'OL, la VAR a encore de grosses lacunes. Le penalty non-accordé aux Franciliens suite à une main de Dejan Lovren a mis en lumière certains défauts de la règle sur les mains dans la surface de réparation et leur interprétation. Les mains ? Ce sera notamment l'un des chantiers qu’Alexsander Ceferin veut clarifier, lui qui vient d'être réélu ce mercredi à la présidence de l’UEFA jusqu'en 2027. L'homme fort de l'instance européenne veut en effet lancer à la fin du mois un groupe spécial pour être plus précis quant aux fautes de main dans la surface de réparation. C'est d'ailleurs Zvonimir Boban, ancien footballeur professionnel, qui en prendra la tête.

Alexsander Ceferin n'y comprend aussi plus rien

Il s'agira là d'une nouvelle fois définir le caractère intentionnel ou non d'une faute de main dans la zone de vérité. Lors d'une interview accordée au média slovène Ekipa, Ceferin en a dit plus sur le projet, étant lui-même perdu sur certaines actions de jeu : « Je ne comprends absolument pas. Et il faut faire quelque chose dans ce domaine. Fin avril, nous formerons un groupe spécial et nous voulons que tous les plus grands entraîneurs et anciens joueurs de football en fassent partie. L’un des sujets prioritaires sera la faute de main. La loi dit que c’est une faute de main si le joueur a agrandi sa surface corporelle. Mais que doit-il faire ? Comment se rapetisser si l’on tombe au sol ou si l’on saute en l’air. Les mains sont là où elles sont, on ne peut pas toujours les presser contre le corps. (...) Nous devons nous assurer que les arbitres ne cherchent pas un alibi dans la VAR et n’accordent pas chaque contact avec la main juste pour se protéger. C’est un gros problème et nous devons le résoudre avec sagesse ». En espérant qu'une solution y soit trouvée, car le manque de cohérence global concernant ces phases de jeu porte préjudice au football et à son esprit.