L’Angleterre sans Rashford et Sterling à l’Euro ‍!

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Joueur prépondérant de l’Angleterre à la dernière Coupe du monde, Marcus Rashford se prend une grosse claque en étant sorti de la liste des Three Lions pour l’Euro 2024. L’attaquant de Manchester United paye sa petite forme et ses pépins physiques de la deuxième partie de saison. Parmi les absents de marque, on notera Ben Chilwell, Reece James, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Jadon Sancho et Kalvin Phillips.

Du côté des joueurs appelés par Gareth Southgate, on retrouve de nombreux cadres comme Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Declan Rice, Jack Grealish, Jude Bellingham, Harry Kane et Bukayo Saka.