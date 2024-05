La Liga n'a pas besoin de Mbappé, Javier Tebas attaque fort

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Truculent président de la Liga, Javier Tebas refuse de s’aplatir devant Kylian Mbappé, qui va signer au Real Madrid. Mais il ne sera pas la star de la Liga, un championnat que Tebas met au sommet devant tout le monde.

Après avoir vendu la mèche un peu trop tôt et s’être fait taper sur les doigts pour avoir fanfaronné sur la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid, Javier Tebas a corrigé le tir. Le président de la Liga a profité d’un entretien avec Le Parisien pour donner le fond de sa pensée sur la futur venue de l’attaquant du PSG, qui n’est désormais plus possible de remettre en cause étant donnés les propos de sa mère ce lundi soir, confirmant ce que chacun sait sur l’avenir de son fils. Néanmoins, s’il doit certainement apprécier de voir le PSG, un club-état qu’il n’apprécie guère, s’incliner face au Real Madrid dans ce dossier après des années de lutte, le dirigeant espagnol assure que son championnat ne dépend pas de la signature d’un joueur, et tient à souligner que la Liga peut très bien vivre sans des stars mondiales, comme ce fut le cas quand Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar sont partis. A ce moment-là, chacun prédisait le pire pour la Liga, mais les affluences et les audiences ne se sont pas écroulées, et les clubs espagnols ont continué d’être compétitifs en Coupe d’Europe, sans être aussi impressionnants toutefois.

Mbappé au Real, c'est fait à 99 %

Messi et Neymar partis, le PSG s'écroule https://t.co/7rdckvC8M0 — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2024

Néanmoins, pour Javier Tebas, le football espagnol est au-dessus des stars, y compris Kylian Mbappé. « Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99 % qu’il sera là la saison prochaine. C’est le seul club européen qui pourrait lui ouvrir ses portes. Je ne pense pas qu’il y ait un club anglais qui puisse être à la hauteur de l’offre qui est faite par le Real Madrid à Kylian Mbappé, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre. Est-ce qu’il va nous aider à gagner en attractivité ? Nous continuons et allons continuer à progresser, bien sûr l’arrivée de Kylian Mbappé est un atout pour nous et pour continuer à grandir. Mais si les joueurs collaborent, aident, ils ne sont pas l’unique clé de la réussite d’un championnat comme pensent souvent les supporters ou les médias. Cristiano Ronaldo par exemple est passé en Serie A et le championnat n’a pas explosé pour autant. Le Paris Saint-Germain avait Messi, Neymar et Mbappé et la Ligue 1 n’a pas non plus connu un énorme succès pendant leur passage. Nous continuons et allons continuer à progresser », a promis Javier Tebas, pour qui l’arrivée de Mbappé au Real Madrid était inévitable, tant c’est le seul club qui faisait rêver le numéro 7 du PSG depuis le début de sa carrière. Et où il n’avait pas encore joué.