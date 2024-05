Espagne ‍: Isco blessé et forfait pour l'Euro

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Auteur d’une très grosse saison avec le Bétis Séville, où il a réussi l’exploit d’être élu homme du match à quasiment chaque rencontre de Liga, Isco ne pourra pas être disponible pour aider la Roja à l’Euro. Le milieu de terrain s’est blessé contre Las Palmas ce jeudi et souffre du péroné gauche, avec une fin de saison annoncée et une indisponibilité de plusieurs semaines. Absent de la sélection espagnole depuis 2019, l’ancien du Real Madrid était très fortement pressenti pour faire son retour et essayer de disputer un deuxième Euro après celui de 2016