Toni Kroos annonce sa retraite ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Grosse surprise à l’approche de la fin de cette saison avec l’annonce de la fin de la carrière de Toni Kroos.

Le milieu de terrain allemand, qui fera son retour avec la Mannschaft à l’occasion de l’Euro, sort pourtant d’un exercice solide avec le Real Madrid, où il était prévu qu’il prolonge son contrat. Mais le numéro 8 des Merengue finira sa carrière en club le 1er juin à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, et avec son pays ce sera donc lors de ce dernier Euro.

Aucun nouveau contrat n’a été signé avec le Real et le joueur allemand ne souhaite pas chercher un nouveau club. A 34 ans, le milieu de terrain cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde en 2014, raccroche donc les crampons. « Comme je l’ai toujours dit, le Real Madrid sera mon dernier club. Le 17 juillet 2014, la date de ma présentation au Real, la date qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur, mais aussi comme personne. C’était le début d’un nouveau chapitre dans le plus grand club au monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, le chapitre va se refermer. Je suis heureux et fier, car je voulais terminer ma carrière à mon meilleur niveau », a expliqué Toni Kroos dans un vibrant hommage au Real Madrid.