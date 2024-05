18 ME pour virer Xavi, le Barça est fixé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça se retrouve dans une situation assez complexe avec Xavi. Si l'Espagnol avait officialisé son départ en cours de saison, il est revenu sur sa décision. Mais la direction blaugrana ne veut de nouveau plus de Xavi.

A Barcelone, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes cette saison. Pour ne rien arranger, la situation économique est toujours bancale et la direction blaugrana devra faire des choix forts cet été lors de l'intersaison. Un imbroglio existe en plus concernant l'avenir de Xavi. Désireux de partir en fin de saison, le Catalan a finalement été convaincu par ses dirigeants de rester. Mais voilà, compte tenu des résultats et de l'attitude de Xavi, qui indiquait il y a quelques jours que la situation financière du club limitait la création d'un effectif capable de concourir au plus haut niveau, le Barça a changé d'avis ! Mais un départ de Xavi et de son staff aura un prix fort à payer pour les Catalans, qui ne peuvent pas forcément se le permettre...

Xavi et le Barça, gros problème en vue ?

Sport révèle que ce vendredi, Xavi s'est rendu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour s'entretenir avec Joan Laporta. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu puisque l'absence du directeur sportif, Deco, a provoqué le report de l'entretien, qui aura lieu en fin de saison. Le média précise que la tendance est à un départ de Xavi. Mais voilà, en début de saison, Laporta a prolongé Xavi et son staff jusqu'en juin 2025 avec une deuxième option si l'équipe remporte la Liga ou la Ligue des Champions. Si le Barça veut se séparer de tout ce beau monde, le club va devoir les indemniser. Et la somme annoncée est de 18 millions d'euros. Une somme qui n'arrange pas du tout les finances barcelonaises. Raison pour laquelle Joan Laporta veut trouver un terrain d'entente avec Xavi pour une résiliation. Il peut se rassurer en se basant que les paroles de l'entraineur catalan, qui avait indiqué que son amour pour le club dépassait les questions d'argent. Il va désormais falloir le prouver.