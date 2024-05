Xavi finalement viré, le Barça devient fou

Dans : Liga.

Pour une sortie médiatique critique envers les finances du club, Xavi a provoqué l'ire de Joan Laporta et risque d'être viré dans les prochaines semaines. Une saison de fou au FC Barcelone.

Le 27 janvier dernier, au coeur de la saison, Xavi annonçait son départ du FC Barcelone à l’issue de l’exercice en cours. Une décision irrémédiable qui était finalement changée au printemps, puisque le 25 avril dernier, l’ancien métronome du club catalan annonçait qu’il restait pour encore une saison, visiblement regonflé à bloc. Mais la donne pourrait encore s'inverser quelques semaines plus tard, car Mundo Deportivo affirme que Joan Laporta est furieux contre son entraineur.

Xavi dénonce ses problèmes au Barça

La cause ? Les propos tenus par Xavi avant le match remporté à Almeria, où le champion du monde espagnol en 2010 a tout simplement fait savoir qu’il ne pouvait pas faire grand-chose en raison de la situation économique du club. « Je pense que le culer, le supporter de Barcelone, doit comprendre que la situation est très compliquée, surtout économique. Cela n'a rien à voir avec il y a 25 ans où l'entraîneur pouvait choisir les joueurs qu'il voulait », avait lancé l’entraineur barcelonais avant la rencontre, et au moment de s’approcher du terme de la saison.

Furieux de lire ça alors que Joan Laporta lui a donné la priorité sur plusieurs dossiers au mercato, le président du Barça a confié à ses dirigeants qu’il était finalement temps de trouver un nouvel entraineur pour la saison prochaine. L’idée serait tout simplement de virer Xavi à l’issue de la saison, et de le faire pour faute grave après avoir torpillé le club et sa gestion aux yeux de Joan Laporta. A moins que ce coup de sang ne se calme rapidement, la presse catalane assure que la tendance sera difficile à inverser. De son côté, l’entraineur barcelonais assure que rien n’a changé de son côté et qu’il avait juste dit ce qu’il pensait, mais il a bien senti que le vent de panique qui souffle encore au Barça pourrait lui coûter sa tête.