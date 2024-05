Esp ‍: Raphinha insulte le frère de Xavi, le Barça sous tension

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Xavi au Barça reste flou. La presse espagnole rapporte un incident inhabituel entre le frère de l'entraîneur catalan et Raphinha. De quoi donner une raison supplémentaire à Joan Laporta pour se séparer de Xavi ?

Plus que jamais, en cette fin de saison, le FC Barcelone navigue à vue. Eliminé brutalement de la Ligue des champions par le PSG, sans trophée, humilié deux fois par son voisin Gérone, le Barça finit péniblement cet exercice 2023-2024. L'extra-sportif n'est pas plus reluisant. Les Blaugranas demeurent très fragiles financièrement et l'avenir de Xavi reste incertain. D'abord partant en fin de saison, l'entraîneur catalan a changé d'avis au cours du mois de mai. Cependant, son président Joan Laporta vient d'ouvrir la porte à un départ forcé de l'ancien milieu. Au milieu de tout cela, un incident grave a été rapporté par la presse espagnole.

Raphinha s'en est pris au frère de Xavi

En effet, selon AS, l'ailier brésilien Raphinha a eu une violence altercation avec Oscar Hernandez. Le frère et adjoint de Xavi au Barça aurait même été insulté par le joueur lors du match Barcelone-Valence, le 29 avril dernier. Raphinha n'aurait pas apprécié d'être remplacé à la 66e minute et serait allé s'expliquer avec Oscar Hernandez. Cependant, AS a essayé de minimiser cet incident parlant d'une sortie dans « le feu de l’action ». Les relations entre les deux hommes seraient tout à fait « correctes » habituellement.

El staff de Xavi desmiente los insultos de Raphinha 🤬



❗️Aseguran que NO hubo ningún incidente fuera de la normal durante el partido ante el Valencia



✍️ @sanantheone https://t.co/5NwN7LVMvs — Diario SPORT (@sport) May 18, 2024

Le Barça a nié l'existence de cet incident alors que Xavi s'est passé de Raphinha pour le match suivant, à Gérone. Une absence curieuse dans une rencontre cruciale pour la 2e place de Liga. Le quotidien catalan Sport indique que Xavi avait signifié à Raphinha qu'il ne jouerait pas le match à cause des insultes proférées à l'encontre de son frère. Dans le clan Xavi, on s'interroge surtout sur le timing de ces révélations, plus de 15 jours après les faits. Alors que Joan Laporta a remis en cause le futur de son entraîneur, on y voit une manœuvre déguisée du président pour justifier un départ de Xavi. C'est raté car l'ancien milieu se dit « serein » et « ambitieux » en vue de diriger le club catalan la saison prochaine.