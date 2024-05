Pochettino et Chelsea, c’est fini ‍!

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Chelsea a officialisé le départ de Mauricio Pochettino, un an après son arrivée. L'entraineur argentin n'a jamais réussi à faire décoller les Blues.

Les dernières sorites médiatiques de Mauricio Pochettino étaient pleine d’ambiguïté au sujet de son avenir, et cela n’a pas tardé à se confirmer. Le Telegraph annonce ainsi que l’entraineur argentin a décidé de quitter Chelsea, et a trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, ce qui a été confirmé par Chelsea quelques minutes plus tard. L’ancien coach du PSG et de Tottenham avait eu beaucoup de difficultés à son arrivée, enchainant les déceptions sportives et les choix contestés. Mais en deuxième partie de saison, il avait progressivement redressé la barre en qualifiant même, péniblement, Chelsea pour une compétition européenne la saison prochaine.

Club statement: Mauricio Pochettino — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2024

Mais la tension était palpable et il avait fait comprendre en conférence de presse que non seulement il pouvait être viré par le board des Blues, mais qu’il pouvait aussi décider de tout plaquer en fin de saison. Une dernière réunion a eu lieu récemment et il en a résulté son départ finalisé ce mardi matin, alors que Chelsea a fait un long bilan de sa saison depuis lundi. Pochettino avait encore un an de contrat avec le club londonien, lui qui avait signé pour deux saisons à son arrivée l’été dernier.

Michel de Gérone est ciblé

Exclusive: Mauricio Pochettino has left Chelsea by mutual consent #cfc https://t.co/Jn5XXihLbZ — Matt Law (@Matt_Law_DT) May 21, 2024

Pour lui succéder, plusieurs noms sont déjà à l’étude, avec des profils assez atypique comme Michel de Girone, Sébastien Hoeness de Stuttgart, Kieran McKenna d’Ipswich et Enzo Maresca de Leicester City. Mauricio Pochettino quitte donc Chelsea avec un sentiment très mitigé, celui d’un entraineur qui a toujours gardé son calme malgré la situation compliquée, mais qui n’aura pas réussi à se mêler à la lutte pour les premières places malgré un budget démentiel et un effectif pléthorique.