OM ‍: Le dernier conseil de Gasset va scotcher les supporters

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Jean-Louis Gasset a terminé sa courte expérience à l'Olympique de Marseille et en même temps sa carrière d'entraîneur. Avant de tirer sa révérence, le coach français a donné deux noms sur lesquels le club doit s'appuyer lors des prochaines années.

Malgré un bon travail effectué, en (très) peu de temps sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset n'est pas parvenu à offrir la Coupe d'Europe au club de la cité phocéenne, juste avant son départ à la retraite. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire est tout de même parti de Marseille en donnant quelques conseils à Pablo Longoria. Des recommandations sur des joueurs fiables sur les prochaines années. L'identité deux joueurs en question a été révélée par Romain Haering, à l'occasion de l'émission l'OM au Café du journal Le Phocéen. Cela va certainement surprendre les supporters puisque les deux joueurs sortent d'une saison très décevante avec les Olympiens.

Iliman Ndiaye et Amine Harit, le futur de l'OM ?

𝑳𝒆 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑮𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 ! 🧢



🔙 Replongez dans #HACOM au côté de notre entraineur grâce au 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑬𝑹𝑺 𝑪𝑨𝑴 by Cebe 🕶 pic.twitter.com/Cgafx8Gd1B — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 21, 2024

« Visiblement Gasset a suggéré à (Pablo) Longoria d’insister avec (Iliman) Ndiaye ? Pour être plus précis, Gasset a donné deux noms sur des joueurs avec qui il faut insister selon lui, c’est Ndiaye et (Amine) Harit. Ce sont deux des plus grosses déceptions mais Gasset dit qu’il y a quelque chose à faire avec ces deux gars-là » a expliqué le chroniqueur de l'émission. Pour Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria doit insister avec Iliman Ndiaye et Amine Harit. Deux joueurs à fort potentiel mais qui ont donné un sentiment d'insatisfaction cette année, notamment en raison de leur grande irrégularité et de leur inefficacité chronique. Seulement 8e cette saison de la Ligue 1, l'OM va devoir faire beaucoup mieux lors de l'exercice prochain pour se relancer. La direction va également avoir du travail pour constituer un effectif bien plus compétitif et garder les joueurs concernés et aptes pour le projet. Malgré les compliments de Gasset, Iliman Ndiaye et Amine Harit ne sont pas assurés de rester à Marseille cet été étant donné leur rendement.