Laure Boulleau poussée à bout, le coup de boule est parti

Retraitée en 2018, Laure Boulleau officie depuis sur Canal+ comme consultante. Lors de sa carrière de joueuse, elle a fait preuve d'un caractère bien trempé, ce qui l'a poussée à aller parfois trop loin.

Laure Boulleau est une personnalité forte du Canal Football Club depuis quelques saisons. Ses avis ne laissent que rarement indifférents les fans et observateurs du ballon rond. La jeune femme, au caractère bien trempée, n'a cependant besoin de personne pour se défendre. Cela, elle le doit sans doute à son tempérament et vécu pendant de nombreuses années comme footballeuse au PSG ou encore en équipe de France féminine. Quitte à parfois aller trop loin et faire comme Zinédine Zidane, à savoir péter les plombs sur le terrain et agresser physiquement un ou une adversaire.

Laure Boulleau a dérapé avec le PSG

Invitée par Guillaume Pley sur la chaine YouTube LEGEND, Laure Boulleau a en effet raconté un événement assez marquant de sa carrière, à savoir le jour où elle a mis un coup de boule à une joueuse : « Un jour, j’ai fais un truc de dingue. J’ai mis un coup de boule. J’ai fait une Zizou. La nana, tout le long : Ça joue en équipe de France…, une méchanceté gratuite. Je ne disais rien au départ et puis après elle te met le croche-pattes. Je fais une passe, elle arrive en retard de trois wagons, et là, je me retrouve au sol. Là, j’ai vu rouge. J’ai eu de la chance ». Au final, et heureusement pour elle, l'arbitre n'aura pas vu l'action et n'a donc pas sanctionné la footballeuse et ce, même si la victime avait bien une grosse blessure au visage. Ce comportement aurait pu, selon ses dires, lui coûter cher avec une suspension de près de six matchs. Mais déterminée, Laure Boulleau s'est fixée un nouvel objectif et veut absolument retrouver cette vidéo et a fait appel au PSG pour y parvenir. Même si perdre ses nerfs peut arriver, il n'y a pourtant pas de quoi être fière au point de vouloir retrouver les images à tout prix pour l'ex-joueuse parisienne.