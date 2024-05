Arne Slot confirme son arrivée à Liverpool

Jurgen Klopp a fait ses adieux à Liverpool dans une vidéo publiée sur le site officiel du club, même s’il reste encore un match à disputer en Premier League. Son remplaçant est déjà connu et il s’agit de Arne Slot, qui a pris la parole pour confirmer sa nomination, même si rien n’a encore été annoncé du côté des Reds. Il ne s’agit que d’une question de timing, car les documents ont déjà été signés en vue de sa prise de fonction dès la fin de la saison. « Je peux vous confirmer que je serai le prochain coach de Liverpool », a fait savoir celui qui officiait jusqu’à présent du côté de Feyenoord Rotterdam.

Our last staff photograph with Jurgen and his winning silverware taken at Anfield this week. Proud and privileged to have been here throughout his whole tenure. #DankeJurgen 🙏 pic.twitter.com/EIZDHrBnYj