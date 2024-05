Laporta vaincu, Xavi s’est mis Barcelone dans la poche

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En pleine réflexion sur l’avenir de Xavi, Joan Laporta constate qu’il ne sera pas si simple de licencier son entraîneur. Le président du FC Barcelone est désormais la cible des critiques, contrairement au technicien qui reçoit de nombreuses marques de soutien.

Xavi se dit serein. Malgré le contexte, l’entraîneur du FC Barcelone assure qu’il garde la confiance de ses supérieurs. Ce n’est pourtant pas la tendance évoquée par la presse espagnole, laquelle affirme que Joan Laporta envisage sérieusement de le licencier. Le président du club catalan n’a pas apprécié le pessimisme du technicien qui estime qu’il sera difficile de rivaliser avec les cadors la saison prochaine.

🚨 Laporta no cambia de idea



❌ No quiere a Xavi https://t.co/N3rOndF65A — MARCA (@marca) May 20, 2024

Mais en attendant d’acter ou non leur séparation, le dirigeant constate que Xavi s’est mis tout le monde ou presque dans la poche. Sans parler du vestiaire, où de nombreux joueurs militaient en faveur de sa continuité après l’annonce de son départ, le coach du Barça a été soutenu par les supporters pendant le match remporté face au Rayo Vallecano (3-0) dimanche. De son côté, Joan Laporta a été malmené par le public, avant de voir Xavi prendre sa défense en conférence de presse.

Xavi défend Laporta

« Je n'aime pas quand on siffle ou quand on chante contre une personne du club, c'est désagréable, a réagi l’ancien milieu de terrain. Je remercie les supporters qui chantent toujours pour moi, j'ai toujours eu l'estime du public. Je suis très reconnaissant. Mais je n'aime pas ça, ce n'est pas ce que je cherche. » Joan Laporta a désormais le mauvais rôle, y compris aux yeux de certains journalistes locaux comme Ernest Folch.

Dans son édito pour Sport, notre confrère affirme que « le problème du Barça n'est plus Xavi, c'est Laporta ». « Xavi a su garder sa dignité et il paraît de plus en plus clair que l'hystérie présidentielle sur les déclarations sensées de l'entraîneur n'était rien d'autre qu'une excuse pour le licencier. Laporta ne cherche pas des entraîneurs mais des parapluies », a dénoncé le spécialiste du Barça, qui attend la décision du président avec impatience.