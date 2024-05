Mbappé Parisien à l’Euro, la dernière vexation

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé a annoncé son départ cet été, sa future destination n’a pas encore été communiquée. Tout le monde sait que l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain va rejoindre le Real Madrid. Mais la Maison Blanche cherche toujours la bonne date, et si possible avant l’Euro.

Le Real Madrid prépare du lourd. Pour la présentation de Kylian Mbappé, le champion d’Espagne souhaite un événement historique, à la hauteur de celui organisé pour Cristiano Ronaldo en 2009. Le stade Santiago Bernabeu sera sans doute plein et le club madrilène envisage même de fermer le toit pour mettre l’ambiance en valeur. La Maison Blanche et ses supporters ne peuvent qu’être impatients. Sauf que personne ne sait quand Kylian Mbappé sera présenté.

L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a déjà annoncé son départ. Mais le Real Madrid doit encore trouver une date pour l’annonce de son arrivée, puis une autre pour sa première devant les médias et le public. Un véritable casse-tête pour le président Florentino Pérez. Sans surprise, afin de ne pas perturber les hommes de Carlo Ancelotti, rien ne sera officialisé avant la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin. Mais très vite, l’international tricolore rejoindra les Bleus pour préparer l’Euro qui débutera le 14 juin. Il faudrait une autorisation de la Fédération Française de Football pour lui permettre de quitter le rassemblement.

Le Real coincé

L’instance ne s’y opposerait pas. En revanche, le Paris Saint-Germain doit donner son accord étant donné que l’attaquant reste sous contrat jusqu’au 30 juin. Une difficulté supplémentaire pour le Real Madrid qui entretient des relations tendues avec le club francilien. On voit mal comment les Merengue peuvent parvenir à leurs fins. Car selon Marca, les Madrilènes aimeraient que Kylian Mbappé dispute l’Euro en tant que joueur du Real Madrid, et non en tant que Parisien. Autant dire que le président Nasser Al-Khelaïfi ne leur fera aucun cadeau.