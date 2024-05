Manchester City champion, Arsenal n'a eu aucun espoir ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Il n'y a pas eu le moindre suspense lors de la dernière journée de Premier League. Et Manchester City a décroché le dixième titre de Champion d'Angleterre de son histoire, le quatrième consécutif.

L'équipe de Pep Guardiola avait deux points d'avance sur Arsenal à l'entame de cette 38e et dernière journée de Premier League, et il fallait un scénario renversant pour permettre aux Gunners d'être sacrés. Mais ce scénario n'a pas eu lieu puisqu'après seulement deux minutes de jeu, Foden ouvrait le score pour les Cityzens face à une formation de West Ham qui n'avait rien à gagner ou à perdre contre le leader. Et le joueur anglais doublait rapidement la mise donnant de l'air à son équipe (2-0-18e). Dans le même temps, Arsenal était d'abord mené au score par Everton (0-1, Gueye 40e), avant que finalement Tomiyasu égalise avant la pause (1-1, 43e). Au même moment, Kudus réduisait le score pour West Ham (2-1,43e), relançant un (petit) peu le suspense.

🏆 MAN CITY ARE CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/I84b66E2AG — Premier League (@premierleague) May 19, 2024

Cependant, dès la reprise, Rodri redonnait de l'air à Manchester City (3-1, 59e), alors que de son côté Arsenal ne parvenait pas à prendre l'avantage sur Everton. Pendant quelques secondes, on a pensé que tout pouvait basculer en fin de rencontre, puisque Soucek marquait pour les Hammers, au moment précis où Havertz en faisait de même pour Arsenal. Cependant, la VAR était dégainée à l'Etihad et à l'Emirates Stadium pour un motif similaire, à savoir une main. Mais si le but d'Arsenal était accordé (2-1, 90e+1), celui de West Ham ne l'était pas. Manchester City décroche donc son dixième titre de Champion d'Angleterre avec deux points d'avance sur Arsenal et neuf sur Liverpool. C'est d'ailleurs d'Anfield qu'est venu la seule vraie émotion de la journée, Jürgen Klopp en larmes faisant ses adieux à Liverpool.