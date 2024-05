Au lendemain des adieux de Jürgen Klopp, Liverpool a officialisé ce lundi la nomination d'Arne Slot au poste d'entraîneur à partir du 1er juin 2024 sous réserve de l'obtention de son permis de travail en Angleterre. Le technicien néerlandais de 45 ans entraînait jusque-là le club de Feyenoord.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌