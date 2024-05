Liverpool en feu pour la dernière de Jürgen Klop

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Pour la dernière sortie de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, Anfield est en feu et c'est une marée rouge qui marche vers le stade.

Depuis une semaine, les Reds savent que l'affiche de ce dimanche entre Liverpool et Wolverhampton sera un moment historique dans l'histoire du club de la Mersey. Après neuf saisons passées sur le banc de Liverpool, l'entraîneur allemand dirigera pour la dernière fois son équipe, Jürgen Klopp ayant annoncé depuis plusieurs semaines qu'il n'allait pas renouveler son contrat et prendre au moins une année sabbatique. Le grand jour est arrivé et depuis ce matin, la Kloppmania est à son paroxysme, au point même que le bus des joueurs et du staff a connu un très léger retard pour arriver à Anfield. L'engouement est énorme, personne ne voulant rater ce moment très spécial dans la longue histoire de Liverpool. Sous les ordres de Jürgen Klopp, Liverpool a gagné la totalité des titres possibles, de quoi permettre au coach allemand de déjà prévenir que plus jamais il ne dirigera une formation anglaise autre que les Reds.

Liverpool arriving at Anfield for Klopp's last game 📽️pic.twitter.com/pom27Wfrm5 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 19, 2024