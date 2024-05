Barça ‍: Nouveau prêt de 100 ME, le FC Levier frappe encore

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Les années se suivent et se ressemblent pour le Barça, toujours en proie à des difficultés économiques importantes. Mais Joan Laporta cherche activement des solutions pour les Catalans.

Au Barça, les objectifs de cette saison n'ont pas été remplis sportivement. Le club blaugrana tente en interne de se sortir de sa situation économique compliquée. Joan Laporta se démène notamment pour trouver des accords pour des nouveaux prêts malgré le nouvel accord de sponsoring scellé avec Nike. Selon les informations de La Vanguardia, le FC Barcelone a en effet commencé à négocier un nouveau prêt avec une banque qui pourrait atteindre 100 millions d'euros. Un montant qui sera d'ailleurs conditionné à celui qui sera finalement obtenu avec la marque américaine. Le but des Catalans est de combler le déficit et les échéances de leur dette.

Le Barça en grand danger, Laporta le sait

Le Barça va désormais devoir croiser les doigts pour arriver à joindre les deux bouts. Mais sauf rebondissement, le prochain marché des transferts estival des Blaugrana ne sera une nouvelle fois pas transcendant au niveau des dépenses. Des grosses ventes pourraient même avoir lieu. Peu de joueurs seront épargnés, tout comme Xavi, avec lequel une rupture de contrat est envisagée. A noter que Mundo Deportivo rajoute de son côté que le grand danger qui guette Barcelone est que dans les comptes de l'année dernière, plus de 400 millions ont été enregistrés comme une valorisation de 51% de Barça Media, studios du Barça, pour entrer en bourse à New York. Mais si au 30 juin, aucun nouvel investisseur n'est trouvé, le club devra mettre ses propres deniers ou convertir ces revenus en pertes, ce qui laissera la situation autour du fair-play financier plus que chaotique. Plus que jamais, le Barça doit s'employer pour sauver les meubles et tout porte à croire que ce sera pareil jusqu'à la fin de la construction de son nouveau stade, dont le chantier doit finir en 2026.