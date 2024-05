Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé annoncera rapidement sa prochaine signature au Real Madrid, mais l'attaquant du PSG ne partira pas avec son frère chez les Merengue.

Il y a un Mbappé dans le groupe du Paris Saint-Germain qui fait le déplacement ce dimanche à Metz pour l'ultime journée de championnat et ce n'est pas Kylian. Luis Enrique ayant décidé de mettre pas mal de ses titulaires au repos à une semaine de la finale de la Coupe de France contre Lyon, Kylian Mbappé n'est pas du voyage. Autrement dit, c'est dimanche dernier lors de la défaite du PSG contre le TFC que le numéro 7 parisien a joué son dernier match de Championnat de Ligue 1 avant de signer au Real Madrid. Cependant, si certains associaient souvent la carrière d'Ethan Mbappé à celle de son frère ainé, il parait acquis que cette fois ce ne sera pas le cas. Agé de 17 ans, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain a reconnu ce dimanche qu'il n'était pas en route vers le club de Florentino Perez, à l'inverse de son grand frère.

🇫🇷 La réponse d’Ethan Mbappé à la sortie de l’entraînement hier.



« Tu va aller au Réal comme ton frère ? »



Ethan Mbappé : « Noon » pic.twitter.com/qbt0U37adP — EMBAPPE FR (@EMBAPPEFR) May 19, 2024

Arrivant ce dimanche au centre d'entraînement de Poissy avant de filer vers Metz, Ethan Mbappé était attendu par des supporters du Paris Saint-Germain. Et ces derniers n'ont pas hésité à lui demander directement s'il allait lui aussi rejoindre le Real Madrid. La réponse du benjamin de la famille Mbappé à un très jeune enfant qui lui a demandé s'il allait faire comme Kylian et s'engager avec Madrid a été claire et nette : « non ». Autrement dit, tandis que les mauvaises langues prétendaient que la signature d'Ethan Mbappé au PSG n'était qu'une conséquence de la venue de Kylian, la carrière des deux frères va cette fois se séparer pour de bon, et le milieu de terrain va pouvoir voler de ses propres ailes.

Pour l'instant, on ne sait pas encore quel maillot portera Ethan Mbappé la saison prochaine, son contrat d'aspirant s'achevant cette année au Paris Saint-Germain. L'idée d'un contrat avec le PSG, mais d'un prêt en Ligue 1 ou même en Ligue 2 étant évoqué pour celui qui porte évidemment un nom difficile à porter, tout le monde faisant la comparaison avec Kylian à son âge. Au milieu de terrain parisien de se trouver une place dans le football français, puisqu'à priori il ne rejoindra pas le Real Madrid.