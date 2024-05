Pep Guardiola évoque un départ de Manchester City ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Entraîneur de Manchester City depuis huit ans, Pep Guardiola a jeté un énorme flou sur son avenir au micro de Sky Sports en évoquant pour la première fois un potentiel départ.

Champion d’Angleterre pour la sixième fois avec Manchester City, Pep Guardiola a une nouvelle fois de plus prouvé cette saison qu’il était un coach à part. Son équipe n’a pas toujours été dans la meilleure position dans la course pour le titre mais au final, ce sont bien les coéquipiers d’Erling Haaland qui ont été sacrés. Avec un entraîneur tel que Pep Guardiola à la tête de l’équipe, les dirigeants de Manchester City peuvent dormir sur leurs deux oreilles… à condition de réussir à conserver le coach catalan.

Et ce n'est pas gagné. Au micro de Sky Sports, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a évoqué un potentiel départ de Manchester City en toute transparence. Comme Jürgen Klopp avant lui, Pep Guardiola a mis en avant une certaine fatigue et un manque de motivation après avoir tout gagné. De là à envisager un départ de Manchester City cet été ? Tout est possible selon l’ancien entraîneur du Barça. « La réalité, c'est que je suis plus proche de partir que de rester, ça fait huit ans que je suis là. J'ai un contrat, je suis ici et j'apprécie. Parfois je suis un peu fatigué, mais parfois j'aime. Là, tout de suite, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle sera ma motivation pour continuer la saison prochaine, parce que c'est parfois difficile de la trouver une fois que l'on a tout réussi » a lancé Pep Guardiola avant de poursuivre.

« Quand je suis arrivé ici, si on m'avait dit que j'allais gagner six fois le championnat en sept saisons, je vous aurais dit "vous êtes fous, c'est impossible. Pour le moment, mon ressenti c'est que je veux rester la saison prochaine. Nous avons parlé avec le club, nous avons le temps de discuter la saison prochaine, parce que je dois voir aussi les joueurs, s'ils me suivent. Je vais rester et nous parlerons en cours de saison, au calme » a analysé l’entraîneur de Manchester City, qui n’exclut pas de quitter son poste à la fin de la saison. Cela serait une énorme surprise que personne n’avait vu venir et qui représenterait un nouveau coup dur pour la Premier League, après le départ annoncé par Liverpool de Jürgen Klopp.